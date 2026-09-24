ABD'de görkemli karşılama! Trump'tan gövde gösterisi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşi Peng Liyuan ile birlikte üç günlük ABD ziyareti kapsamında Washington'a geldi. Şi Cinping ve eşi, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump tarafından Joint Base Andrews Havalimanı'nda düzenlenen görkemli törenle karşılandı.

ABD başkanları yabancı liderleri genellikle Beyaz Saray'da karşılarken, Trump'ın Şi Cinping'i havalimanında karşılaması dikkat çekti.

Trump'ın bu hamlesi, "diplomatik jest" olarak değerlendirilirken 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'i karşılamasının ardından bir ABD başkanının Joint Base Andrews'te yabancı lideri ilk kez karşılaması oldu.

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TRUMP, Şİ CİNPİNG'İ HAVALİMANINDA KARŞILADI

Törende iki ülkenin milli marşları çalındı ve top atışı yapıldı. İki liderin yan yana bulunduğu sırada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kullanıldığı belirtilen iki B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı tören alanının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

Uçakların çıkardığı yüksek ses Trump'ı hazırlıksız yakaladı. Trump yükses nedeniyle yaşadığı şaşkınlığı gizleyemezken bir anda irkildi ve yüzünü buruşturdu. Şi Cinping'in, Trump'ın aksine töreni sakin şekilde izlemeyi sürdürmesi dikkat çekti

Şİ CİNPİNG, 11 YIL SONRA ABD'DE

Şi Cinping, ABD'yi son olarak 2015 yılında ziyaret etmişti. Çin lideri 11 yıl aranın ardından yeniden ABD'ye gelirken New York Times gazetesi, görkemli karşılamaya rağmen iki ülke arasındaki ticaret ve teknoloji alanındaki anlaşmazlıkların devam ettiğine dikkat çekti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ateşkesinin iki ay daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Pekin'in gelişmiş yapay zeka modellerinde kullanılan güçlü çiplere daha fazla erişim istediği, Washington'ın ise Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımlarını artırmasını beklediği aktarıldı.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Şi Cinping'in ziyareti öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüştüğünü açıkladı. Bessent, "Bugün, Busan Anlaşması olarak adlandırdığımız anlaşmayı uzatma konusunda mutabakata vardık" dedi.

Böylece 10 Kasım'da sona ermesi beklenen ticaret anlaşması 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: TİCARET, TAYVAN, İRAN VE YAPAY ZEKA

Trump ile Şi Cinping'in görüşmesinde tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların ele alınması bekleniyor. İki liderin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve askerî diyaloğun genişletilmesi konularını da görüşmesi planlanıyor.

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İran ve Orta Doğu'daki savaş da zirvenin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Trump yönetiminin Çin'den İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda Tahran'a baskı yapmasını isteyebileceği öne sürüldü.

Tayvan konusu da görüşmenin kritik başlıklarından biri olacak. New York Times'a göre Şi Cinping, ABD'nin Tayvan'a yapılması planlanan 14 milyar dolarlık silah satışını ertelemeye devam etmesi için Trump'ı ikna etmeye çalışabilir.

Yapay zeka güvenliği konusunda da iki ülke arasında bilgi paylaşımını ve olası tehditlere ilişkin erken uyarıyı içeren bir "yapay zeka diyaloğu" başlatılması bekleniyor.

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"ÇİN VE ABD RAKİP DEĞİL, ORTAK OLMALI"

Şi Cinping, karşılama töreninin ardından yaptığı yazılı açıklamada Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini belirtti.

Şi Cinping, "Çin ve ABD büyük ülkeler ve her iki halk da büyük halklardır" ifadelerini kullandı. Çin ile ABD halklarının uzun süredir dostane ilişkiler sürdürdüğünü ve çıkarlarının birbirine derinden bağlı olduğunu belirten Şi Cinping, "Çin ulusunun yeniden şahlanışı" ile "ABD'yi yeniden büyük yapma" hedeflerinin birbirini tamamlayabileceğini ve dünyaya fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Çin lideri, iki ülkenin iş birliğini temel alan, ılımlı rekabeti ve yönetilebilir farklılıkları içeren istikrarlı bir ilişki geliştirmesi gerektiğini ifade etti.