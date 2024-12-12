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ABD'de gizemli İHA korkusu: FBI, Pentagon ve Beyaz Saray şaşkın... Arkasında İran mı var?

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#ABD#İHA#İran
ABDde gizemli İHA korkusu: FBI, Pentagon ve Beyaz Saray şaşkın... Arkasında İran mı var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:12

ABD'nin New Jersey eyaletindeki 12 ilçede, gizemli iHA'lar görüldü. FBI, Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda İHA'ların kime ait olduğunun bilinmediği ifade edildi. Paniğe neden olan İHA'ların İran'a ait olabileceği iddia edildi.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde, gizemli insansız hava araçları (İHA) filosu gökyüzünde görülerek korku ve paniğe sebep oldu.

Endişe yaratan durumun ardından Kongre'de yapılan oturumda senatör Jon Bramnick, "New Jersey eyaletinde, ilgili bir açıklama yapılana kadar tüm insansız hava araçlarını yasaklayan sınırlı bir olağanüstü hal ilan edilmelidir" dedi.

İHA'lara ilişkin açıklama yapan Kongre Temsilcisi Chris Smith, okyanus açıklarından gelen 50 İHA'nın ABD Sahil Güvenlik botlarını takip ettiğine dair rapor sundu. Smith, İHA'ların Rusya, Çin ya da Orta Doğu'dan gelmiş olabileceği tahmininde bulundu.

Cumhuriyetçi Temsilci Jeff Van Drew, İran'ın muhtemelen bir ay kadar önce Çin ile İHA, gemi ve diğer teknolojileri satın almak için anlaşma yaptıktan sonra İHA'ları fırlattığını iddia etti. "Bu insansız hava araçları düşürülmeli" diyen Van Drew, "Ordu bu konuda tam teyakkuz halinde" sözlerini ifadesine ekledi.

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Eyalet genelindeki 21 kasabanın belediye başkanları, New Jersey Valisi Phil Murphy'ye ortak bir mektup yazarak eyalet çapında harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

ABDde gizemli İHA korkusu: FBI, Pentagon ve Beyaz Saray şaşkın... Arkasında İran mı var

Gökyüzünde görülen İHA'ların Sussex, Passaic, Bergen, Essex, Monmouth, Ocean, Camden, Burlington, Somerset, Hunterdon, Morris ve Warren ilçelerinde görüldüğü bildirildi.

FBI, PENTAGON, BEYAZ SARAY ŞAŞKIN

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İHA'ların arkasında kimin olduğunu bilmediğini itiraf ederken, ABD ordusu sorumlu olmadığında ısrar etti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın konudan haberdar olduğunu ancak Biden'ın ne zaman bilgilendirildiğini bilmediğini söyledi.

ABDde gizemli İHA korkusu: FBI, Pentagon ve Beyaz Saray şaşkın... Arkasında İran mı var

Jean-Pierre, İHA'ların gözetleme yapan yabancı kuruluşlar tarafından kontrol edilip edilmediğine ilişkin soruya ise “Bu konuda herhangi bir tahminde bulunamam” yanıtını verdi.

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İHA'ların düşmana ait olduğuna dair herhangi bir kanıt ve ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi olmadığını açıkladı.

Söz konusu İHA'ların ABD'ye ait olmadığını belirten Singh, "Şu anda bu faaliyetlerin yabancı bir varlıktan geldiğine ya da bir düşmanın işi olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok" açıklaması yaptı.

FBI direktör yardımcısı Robert Wheeler, ihbar hattına 3 binden fazla telefon geldiğini bildirdi. Ancak Wheeler, "Güvenliğimizi tehdit edecek hain niyetlerden konusunda endişe edip etmeme konusunda bilgimiz yok. Endişe verici kısım da burası" açıklaması yaptı.

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#ABD#İHA#İran

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