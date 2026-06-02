ABD'de gizemli bilim insanı ölümleri: Kayıp araştırmacının cesedi ormanlık alanda bulundu

Haberin Devamı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) ile ülkenin önde gelen çeşitli araştırma laboratuvarlarında görevli bilim insanlarının son yıllarda şüpheli şekilde ölmesi ya da kaybolması nedeniyle ABD alarma geçti. FBI'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında kayıp bilim insanlarını arama çalışmaları sürerken, 2025 yılında New Mexico'da kaybolan nükleer araştırmacı Melissa Casias'ın cansız bedeni Carson Ulusal Ormanı'nda bulundu.

Vakalardaki garipliklerin peşi sıra gelmesi, ABD Temsilciler Meclisi ile Başkan Donald Trump'ın da tepkilerine neden olmuştu.

New Mexico Eyalet Polisi, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan Melissa Casias'ın cesedinin McGaffey Ridge bölgesinde bir tabancayla birlikte tespit edildiğini duyurdu. Ormanda yürüyüş yapan bir vatandaşın keşfettiği cesedin kimliği, yapılan incelemelerle doğrulandı. Bilim insanının en son 26 haziran 2025'te hayatta görüldüğü, işe gelmemesi üzerine kayıp olarak bildirildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Nükleer araştırmacı Melissa Casias

CEP TELEFONU SIFIRLANMIŞ

Kocasını Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na bıraktıktan sonra ortadan kaybolan bilim insanının, kaybolduğu gün laboratuvara girişte istenen kimlik kartını unuttuğu için evine döndüğü belirtildi. Anahtarları, telefonu ve çantası daha sonra evinde bulunurken, cep telefonunun fabrika ayarlarına sıfırlandığı tespit edildi.

Casias, en son 26 Haziran 2025'te New Mexico'daki Talpa yakınlarında bir eyalet karayolunda doğuya doğru yürürken bir aile tanıdığı tarafından görüldü.

CANSIZ BEDENİ DAHA ÖNCE ARAMA YAPILAN BÖLGEDE BULUNDU

Casias'ın cesedinin yanında bulunan tabancanın kendisine ait olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Polis, konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.

New Mexico merkezli KRQE'nin haberine göre aile, "Daha fazla bilgi gelecek ancak şu anda söyleyebileceğimiz şey, cesedin daha önce arama yapılan bir bölgede bulunduğu" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Casias'ın aile üyeleri, "Bu çok ağır bir durum, kalplerimiz buruk ve adaletin sağlanması için çabalarımızı sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız" dedi.

FBI BİLİM İNSANLARININ BAĞLANTILARINI İNCELİYOR

Soruşturmayı duyuran FBI Direktörü Kash Patel, "Gizli bilgilere erişim ya da yabancı aktörlerle bağlantı olup olmadığını araştıracağız" açıklamasında bulundu. Patel ayrıca, "Eğer kötü niyetli davranışlara veya komploya yol açan herhangi bir bağlantı varsa, FBI gerekli tutuklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı. FBI, "Enerji Bakanlığı, Savaş Bakanlığı ve eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte cevaplar bulmak için çalışma yürütüldüğü" bilgisini paylaştı.

Haberin Devamı

FBI Direktörü Kash Patel

TRUMP'IN 'OLDUKÇA CİDDİ BİR DURUM' DEĞERLENDİRMESİ

Donald Trump da bu gizemle ilgili olarak nisan ayında yaptığı değerlendirmede, olayın "oldukça ciddi bir durum" olduğunu söylemişti. Trump, ölen veya kayıp olduğu bildirilen kişilerin bazılarının "çok önemli kişiler" olduğunu belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi ise nisan ayında "bir dizi gizemli ölüm ve kaybolma arasında olası karanlık bir bağlantı" hakkında bilgi edinmek amacıyla ABD Enerji ve Savunma Bakanlıklarına, NASA ve FBI'a resmi mektuplar göndermişti.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ VAKALAR

İncelenen diğer vakalar arasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan emekli bir başka çalışan bulunuyor. Laboratuvarda araştırmacı olarak görev yapan Anthony Chavez, en son geçen yıl 4 Mayıs'ta New Mexico'daki evinden ayrılırken görüldü. Massachusetts'teki evinin önünde bir nükleer fizikçi ve MIT profesörü silahla vurularak öldürüldü. Emekli bir Hava Kuvvetleri generali de New Mexico'daki evinden kayboldu.

Araştırmacı Anthony Chavez

Emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali William Neil McCasland, 27 Şubat'ta Albuquerque'deki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu, gözlükleri ve elektronik cihazlarını geride bırakan McCasland, bir zamanlar Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'na komuta etmişti. 68 yaşındaki adamın kaybolmasından aylar sonra bile yetkililer, nereye gittiğini veya başka birinin olaya karışıp karışmadığını henüz açıklayamıyor.

Haberin Devamı

Uzay araştırmaları uzmanı Frank Maiwald, 2024 yılında 61 yaşında Los Angeles'ta gizemli şekilde hayatını kaybetti. 60 yaşındaki uzay mühendisi Monica Reza ise haziran 2025'te Los Angeles'taki bir ormanda yürüyüş yaparken kayboldu; Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'nin belirttiğine göre Reza, NASA Laboratuvarı Malzeme İşleme Grubu'nun direktörü olarak görev yapıyordu. NASA'da çalışan 2 bilim insanının ve bir araştırmacının yanı sıra, emekliliğinden sonra UFO araştırmalarına katılan eski bir üst düzey hava kuvvetleri mühendisinin ölümleri de soruşturuluyor.