ABD'de gıda yardımı alanların sayısında rekor artış

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de hükümetten gıda yardımı alanların sayısının rekor düzeyde arttığı açıklandı.

Hükümet verilerine göre, eylül ayında yaklaşık 32 milyon Amerikalı gıda yardımından faydalandı. Geçen yıla göre yüzde 17'lik artış anlamına gelen bu sayı, 2005 yılında ülkede üç büyük kasırganın yaşandığı dönemde yardım alanların sayısının da yaklaşık 2 milyon üzerine çıktı.



Eylül ayı rakamlarına göre, her 10 Amerikalıdan biri gıda yardım programından yararlanıyor. Gıda yardımı alan kişiler aylık ortalama 100 dolarlık fiş alıyor ve bu fişlerle marketlerden gıda alışverişi yapabiliyor.



Artışın "rahatsızlık verici" olduğunu belirten uzmanlar, ekonominin kötü gitmesi sonucu işsizlik oranlarının artmasının gıda yardımı alanların sayısını artıracağını belirtiyor.



Açlıkla mücadele amacıyla kurulmuş sivil toplum örgütleri, Kongre'nin ve yeni kurulacak hükümetin gıda yardımını artırmasını bekliyor.

