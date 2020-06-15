ABD’de gerilim dinmiyor! Yine siyah, yine polis, yine ölüm

ABD’de siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, bu defa Georgia eyaletinin başkenti Atlanta kentinde bir fast-food restoranının önünde aracında servis kuyruğunda beklerken otomobilinde uyuyakalan siyah Rayshard Brooks, alkol testi yapmak isteyen bir polisle yaşadığı gerilim esnasında vurularak öldürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI

Restoranın güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, 27 yaşındaki Brooks’un kaçarken elinde polis memurlarından birinin elektroşok tabancasının olduğu ve otoparkta Brooks’u kovalayan beyaz polis memurunun silahını ateşleyerek onu vurduğu görülüyor. Bir görgü tanığının biraz daha önce çektiği video da ise Brooks, otomobilinin dışında yerde iki polis memuruyla boğuşurken görülüyor.

Görüntülere göre Rayshard Brooks, şok tabancasını kullanmaya çalışan polis memurundan tabancayı kapmayı başarıyor ve polislerden koşarak kaçmaya çalışıyor. Bir polis daha sonra Brooks’u şok tabancasıyla hedef alıyor ve ikili ekranın dışına çıkıyor. Daha sonra birinin, “Onu yakaladım” diye bağırması ve silah sesleri duyuluyor. Bunun ardından videoda Rayshard Brooks yerde cansız yatarken görülüyor. Polisin verdiği bilgiye göre, kovalamaca sırasında Brooks dönerek elindeki şok silahını polis memurlarına doğrulttu, bunun üzerine polis ateş açtı.

POLİS ŞEFİ İSTİFA ETTİ

Geçen cuma gecesi meydana gelen olay sonrasında şehirde protestolar yoğunlaşırken, şehrin kadın emniyet müdürü Erica Shields görevinden istifa etti. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms düzenlediği basın toplantısında, Shields’in istifasını kabul ederken, polisin olayda öldürücü güç kullanmasının haklı olduğuna inanmadığını ve Garrett Rolfe adlı polis memurunun işine son verildiğini duyurdu.

Yine bir siyah Amerikalının orantısız güç kullanan beyaz polis tarafından öldürülmesi ABD’de giderek yavaşlayan protestoları yeniden alevlendirmesi bekleniyor. Geçen cumartesi gecesi protestocular, trafiği kesip Rayshard Brooks’un öldürüldüğü restoranı ateşe verince polis kalabalığı dağıtmak için gaz bombalarıyla karşılık verdi. Brooks’un öldürülmesi, Minneapolis kentinde George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından göz altına alınırken boğazına yaklaşık 9 dakikaya bastırılması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ABD’nin dört bir tarafında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların patlak vermesini izliyor.

AVRUPA’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR



FRANSA’da önceki gün binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Öte yandan önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’daki gösteriler sırasında bir siyah göstericinin, darp edilen aşırı sağcı bir beyaz göstericiyi sırtında taşıyıp olay yerinden uzaklaştırması objektiflere yansıdı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de de Ixelles bölgesinde yer alan, Kral 2. Leopold döneminde sömürgecilik faaliyetlerine katılan General Emile Storms’un büstü kırmızıya boyandı.

PUTİN: AMERİKA’DA DERİN İÇ KRİZLER VAR



ABD’de son günlerde cereyan eden olayları ilk defa değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Orada gözlediğimiz derin iç krizlerin yüzeye çıkmasıdır” dedi. Rusya’da her hafta sonu yayınlanan “Moskova, Kremlin, Putin” programında konuşan Putin, “Aslında ben ABD başta olmak üzere başka ülkelerde yaşanan olayları yorumsuz bırakmayı tercih ediyorum. Amerika’da günümüzde yaşananlar bence birtakım derin iç krizler toplamı. Bu kriz dün başlamadı. ABD Başkanı’nın adil ve demokratik seçimleri kazanmasından sonra başladı. O seçimi kaybedenler akla hayale gelmeyecek yöntemlere başvurarak Başkan’ın yasal seçimini şüphe altında bırakma kampanyası başlattı. Bu normal bir durum değil” ifadelerini kullandı.

MERKEZİ YÖNETİM

ABD’de protestoların merkezi federal yönetimle bölge yöneticileri arasında yeni bir krizi de tetiklediği vurgusunu yapan Putin, “Amerika’da tüm vatandaşların seçtiği Başkan’a yerel yönetimler şimdi itaatsizlik ediyor. Gelinen nokta Amerika’nın normal yönetilmesi bakımından kritik gelişme sayılıyor” görüşünü dile getirdi. ABD gibi federal yapıya sahip Rusya’da merkez ile bölgeler arasında böyle bir durumun asla gözlenemeyeceğini de sözlerine ekleyen Vladimir Putin, “Rusya’da merkez Moskova ile bölge yönetimleri tam bir ahenk içerisinde çalışıyor. Tersi zaten düşünülemez” diye konuştu. Nerdun HACIOĞLU