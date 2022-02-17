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Görüntüler infial yarattı! ABD’de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahale

#ABD#Polis#Irkçılık

ABD’de bir alışveriş merkezinde siyahi ve beyaz gencin kavgasına müdahale eden polis, siyahi gence uyguladığı ırkçı davranışlar nedeniyle tepki çekti.

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New Jersey eyaletindeki bir alışveriş merkezinde siyahi ve beyaz iki genç sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladı.

Kavganın şiddetlenmesinin ardından Bridgewater kasabasından olay yerine gelen 2 polis kavgaya müdahale ederken tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Gelen polislerden birinin beyaz genci koltuğa oturtarak sakinleştirmeye çalıştığı, diğer polisin ise yerden kalkmaya çalışan siyahi gence baskı uygulayarak kelepçelediği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polise tepkiler çığ gibi büyüdü.

Görüntüler infial yarattı ABD’de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahale

Olay sonrası açıklama yapan New Jersey Valisi Phil Murphy, “Irksal olarak farklı muamelenin ortaya çıkması derinden rahatsız edici” dedi. Bridgewater Kasabası Polis Departmanı, yaşanan olayı üzücü karşıladıklarını ve savcılık tarafından konunun araştırılmasını istediklerini belirtti.

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SİYAHİ GENCİN AİLESİNDEN POLİSE TEPKİ

Adının Kye olduğu öğrenilen siyahi gencin annesi Ebone, “Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu yarış için değilse başka neden? Diğer çocukla değil de oğlumla uğraşmalarının nedeni ne? Diğer çocuğa değil de oğluma karşı bu kadar saldırgan olmalarını sağlayan şey nedir? Neden diğer çocuk oturuyor ve oğluma bakıyor? Oğlum kelepçeleniyor. Bu mantıklı değil ve beni kızdırıyor” dedi.

Irkçı müdahaleye maruz kalan Kye ise, beyaz gencin başka bir arkadaşına zorbalık yaptığı esnada kendisinin olaya müdahale etmesiyle kavganın başladığını söyleyerek, “Hiçbir muhtemel senaryo bana mantıklı gelmiyor. Polislerin rozetlerinin alınmasını istiyorum. Ona benden üstünmüş gibi davrandıklarını hissettim” diye konuştu.

Görüntüler infial yarattı ABD’de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahale

Somerset County Savcılığı, hem kavgayla hem de polisin müdahalesi ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü onayladı.

Bridgewater Belediye Başkanı Matthew Moench ise, “Savcının incelemesi tarafsız, nesnel ve kapsamlı olacaktır” dedi.

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