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Dünya
Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

ABD’de garip olay

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ABD’de garip olay
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ABD’nin Florida eyaletinde yolda seyreden bir TIR’ın kaputuna tutunarak seyahat eden kişinin görüntüsü şaşırttı. TIR’ın sağa sola manevralar yaparak düşürmeye çalıştığı kişinin trafik yavaşlayınca bariyerlerden aracın üzerine atladığı öğrenildi. Garip olay diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Florida’da meydana gelen olayda, polis kullandığı aracı durdurup aracından hızla inen bir adamın önce yol kenarındaki bariyere tırmandığını sonra da yavaşlayan trafikten faydalanıp yoldaki bir TIR'ın ön kaputunun üzerine çıktığını açıkladı.

TIR’la birlikte bir süre seyahat eden adam, yetkililerin yolu kesmesiyle TIR'dan indirildi. İlginç olayı yoldaki diğer sürücüler görüntüledi. Polis, adamı Wellington Bölge Hastanesi'ne götürerek akli dengesinin değerlendirilmesini talep etti.

ABD’de garip olay

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