ABD’de garip olay

Florida’da meydana gelen olayda, polis kullandığı aracı durdurup aracından hızla inen bir adamın önce yol kenarındaki bariyere tırmandığını sonra da yavaşlayan trafikten faydalanıp yoldaki bir TIR'ın ön kaputunun üzerine çıktığını açıkladı.

TIR’la birlikte bir süre seyahat eden adam, yetkililerin yolu kesmesiyle TIR'dan indirildi. İlginç olayı yoldaki diğer sürücüler görüntüledi. Polis, adamı Wellington Bölge Hastanesi'ne götürerek akli dengesinin değerlendirilmesini talep etti.