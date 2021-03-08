AA
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ABD'de Floyd davası öncesi gösteri
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki dava öncesi Minneapolis'te yürüyüş düzenlendi.
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.
8 Mart Pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak olan yargılama öncesi düzenlenen sessiz yürüyüşe çok sayıda gösterici elinde pankartlarla katıldı.