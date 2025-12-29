×
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de fırtınalar etkili oldu: 700 uçuş iptal! Kasırga uyarısı verildi

ABD'nin Ortabatı ve Kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli kar yağışı ve fırtınalar ulaşımı olumsuz etkiledi ve bazı eyaletlerde hasara neden oldu. Ülke genelinde 700'e yakın uçuş iptal edilirken, 4 eyalette kasırga uyarısı verildi.

Şiddetli kar yağışı, ülkenin Ortabatı bölgesindeki Illinois eyaletinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazaya ve evlerde hasara neden oldu.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, hava koşulları nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 700 uçuş iptal edilirken, 9 binden fazla uçuşta da gecikme yaşandı.

CNN International'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), fırtınalar nedeniyle Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda uçuş yasağı ilan edildiğini açıkladı.

115 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI 

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller bölgesinde 115 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, en fazla kesinti Michigan eyaletinde yaşandı.

Iowa eyaletinde ise Ames kentinden Minnesota sınırına kadar uzanan I-35 otoyolu trafiğe kapatıldı.

'TEHLİKELİ SEYAHAT KOŞULLARI' UYARISI

Ulusal Hava Durumu Servisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 24 saat boyunca tehlikeli seyahat koşullarının beklendiğini ifade ederek, kar fırtınası nedeniyle Iowa'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfırlanacağını bildirdi.

Illinois, Indiana, Kentucky ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgeleri için ise kasırga uyarısı yapıldı.

Ayrıca, ülkenin Ortabatı bölgelerinde en az 2 milyon kişi için tipi uyarısı yapılırken, rüzgar hızının saatte 65 ila 95 kilometreye ulaşabileceği ve görüş mesafesinin bazı bölgelerde 400 metrenin altına düşebileceği kaydedildi.

