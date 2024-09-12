ABD'de fırtınalar estiren teori! Harris'in başarısı küpelerinde mi saklı?

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ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris dün ilk kez televizyonda karşı karşıya geldiler. Dünyanın nefesini tutarak izlediği münazarada hararetli tartışmalar yaşandı.



Uluslararası medyada yer alan haberlerde Harris'in münazara boyunca Trump'tan çok iyi bir performans sergilediği, eski başkanın ise sık sık kendini savunmak zorunda kaldığı yazıldı.

Trump söz konusu münazaranın şimdiye kadar sergilediği en iyi performans olduğunu ileri sürse de, CNN'in yaptığı ankete göre canlı yayın tartışmasını izleyen kayıtlı seçmenlerden yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor.



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Bugün Trump destekçileri arasında çıkan bir komplo teorisi kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi, hatta ABD gazetelerinin manşetlerini süsledi.

Bazı Trump destekçileri Başkan yardımcısı Kamala Harris'in münazara sırasında gizlice yardım aldığını iddia ediyor. Öne sürülen teori ise oldukça dikkat çekici;

Trump destekçileri Harris'in münazara sırasında küpelerine yerleştirilen bir bluetooth cihazı ile yardım aldığını ve bunun kanalın koyduğu kuralların açık ihlali olduğunu söylüyor.



Kendisini "alternatif haber kaynağı" olarak tanımlayan The Maverick Approach adlı bir X hesabı dünyanın izlediği canlı yayın sonrası, Harris'in Alman NOVA şirketi tarafından geliştirilen bir çift akıllı küpe taktırdığı iddiasını ortaya attı.

Trump destekçileri 90 dakika süren canlı yayında büyük bir sorun olduğunu iddia ederek kullanıcıya destek verdi. Yorumculardan biri "Tartışma boyunca ne söylemesi gerektiğinin kulağına söylendiğini düşündüm ve tahminim doğru çıktı" dedi.

Başka bir kullanıcı ise bu durumu 'büyük bir haksızlık' olarak değerlendirdi.



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NYP İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Nova, dünyanın ilk ve tek kablosuz kulaklık küpesi olarak biliyor. ABD'li NewYorkPost gazetesi de tartışmalara neden olan teoriyi okuyucuları ile paylaştı ancak Nova'nın küpesi ile Harris'in taktığı küpenin birbirlerinden farklı göründüğünü belirtti.

Başkan yardımcısının o akşam taktığı küpelerin Tiffany & Co markasına ait olduğunu belirten gazete küpelerin fotoğraflarını paylaşarak tartışmaya noktayı koydu.