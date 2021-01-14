ABD'de fırtına etkisiyle kopan 19 bin litrelik yakıt tankı büyük paniğe sebep oldu

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Great Falls kentini fırtına vurdu.



Elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın etkisi trafikte de hissedildi.



Great Falls kentinde bir yakıt tankerine ait olduğu belirlenen 19.000 litrelik yakıt tankı fırtınanın etkisiyle yerinden koptu ve otoyola savruldu. O anlar kameralara an be an yansıdı.



SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARI TEĞET GEÇTİ



Otoyoldan şehir merkezine doğru hareket eden Christian Cassell adlı sürücü o anları cep telefonuyla kayda aldı.



Yakıt tankı seyir halindeki araçları teğet geçti ve ancak yol levhasına çarparak durabildi.



Olaya tanık olan Christian Cassell, yakıt tankının patlamadan durabilmesini büyük bir şans olarak değerlendirdi.