ABD’de fırtına can aldı: 6 ölü

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ABD’nin Pennsylvania ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pennsylvania’nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan en az 6 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pennsylvania’da 450 bine yakın kişinin, Ohio’da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Ulusal Meteoroloji Servisi Pittsburgh Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki fırtınanın hızının saatte 145 kilometreye kadar çıktığını belirtti.

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YILDIRIM EVİ YIKTI

Fırtına nedeniyle birçok bölgede otoyollar kapandı. Bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Yerel haber kaynaklarına göre en az bir ev yıldırım çarpması sonucu yıkıldı. Yetkililer, Pennsylvania ve Ohio’daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bazı bölgeler için de “arabalara zarar verecek büyüklükte dolu yağışı uyarısı” yapıldı. Fırtınanın perşembe gününe kadar devam edeceği aktarıldı.