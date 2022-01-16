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ABD'de film gibi rehine operasyonu: Saldırgan öldürüldü, rehineler kurtarıldı

#ABD#Rehine#Dünya
ABDde film gibi rehine operasyonu: Saldırgan öldürüldü, rehineler kurtarıldı

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu’ndaki rehine krizi sona erdi. 4 kişiyi rehin alan silahlı şahsın kimliği tespit edildi. Taksas valisi tüm rehinelerin güvende olduğunu açıkladı

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ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu'nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.

Olay yerine FBI da dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi gönderildi. Saatler süren rehine krizi filmleri aratmayacak bir operasyon ile son buldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, binaya giren SWAT ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi ve tüm rehineleri kurtardı.

ABDde film gibi rehine operasyonu: Saldırgan öldürüldü, rehineler kurtarıldı

Kısa süre sonra yetkililer saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisini doğruladı. Teksas Valisi Greg Abbott Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi;

'Dualarımız karşılık buldu. Tüm rehineler canlı ve güvende' ifadelerine yer verdi.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada silahlı kişinin kimliğinin Muhammed Siddiqui adıyla belirlendiği aktarıldı.

Siddiqui'nin, 2010 yılında New York kenti Federal Mahkemesi tarafından ABD askeri personelini öldürmekten mahkum edilen Pakistan uyruklu Afia Siddiqui'nin kardeşi olduğunu iddia ederek tutuklu kız kardeşinin serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

Afia Siddiqui ise şu anda Teksas`taki Carswell Federal Tıp Merkezinde 86 yıllık hapis cezasını çekiyor.

 

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