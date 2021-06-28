ABD'de film gibi olay: Hastalığı sebep oldu... 12 yıllık eşine evlenme teklif etti!

Peter Marshall ve 12 yıllık eşi Lisa Marshall geçen yılın aralık ayında evlerinde televizyon izlerken Peter bir anda Lisa'ya dönüp 'Benimle evlenir misin?' sorusunu sordu. Bu soru karşısında şaşkına dönen Lisa evet cevabı verdi. Ancak Peter ve Lisa zaten 12 yıllık evliydi...

CNN International'da yer alan ve filmleri aratmayan bu haberin kahramanlarından Peter Marshall 56 yaşında ve 3 yıl önce erken Alzheimer teşhisi almış. Hastalığı hızla ilerleyen Peter yıllar içinde hayatına dair anılarını kaybetmeye başlamış. Buna 12 yıllık eşi Lisa'yla olan evliliği, aşkı ve ortak hayatlarıyla ilgili özel detaylar da dahil.

Eşi Lisa Marshall durumun kendisini ne kadar üzdüğünü şu sözlerle tarif ediyor: “Kendimize yeni anılar edindik ama bu durum beni yine de çok üzüyor. Çünkü Peter hep ‘Hani bir kere şey olmuştu, hatırlıyor musun‘ diye cümleye başlamak istiyor. Onunla anılarımızı konuşmak istiyorum. Ama Peter bırakın 20 yıl önce olanları şimdiyi bile hatırlayamıyor.”

Yıllar önce tanışan ve o dönemde evli olan çift ikisi de ilk eşlerinden boşandıktan sonra yakınlaşıp evlenmişler. 12 yıldır evli olan Marshall çifti Peter'ın Alzheimer belirtileri başlayınca zor günler yaşamaya başlamışlar. Önceleri cüzdanını, anahtarlarını unutmaya başlayan Peter'ın hastalığı zaman içinde iyice ilerlemiş ve talihsiz adam en kertede eşini ve evliliğini bile hatırlayamayacak duruma gelmiş.

Bir dizi testten sonra 2018’in nisan ayında Peter’a Alzheimer teşhisi konmuş. Peter yavaş yavaş çok değer verdiği anılarını unutmaya başlamış. Geçen yılın son günlerinde Peter, televizyon izlerlerken yüzünde kocaman bir gülümsemeyle eşine “Evlenelim” demiş.

Lisa o anı şöyle anlatıyor: “Çok duygulandım. Bana ikinci kez aşık olmuştu. Onur duydum. Kendimi prenses gibi hissettim. Dünyadaki en şanslı kadın bendim.”

Peter Ve Lisa için, çiftin düğün sektöründe çalışan kızları Sarah Brehant'ın da yardımıyla ikinci bir düğün planladı. Çift, evlilik yeminlerini ailelerinin ve en yakın dostlarının yanında yineledi. 'Nikahı' da, bir hafıza kaybı uzmanı olan Adrianna DeVivo kıydı.

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