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ABD’de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

#ABD#Dünya#Polis

ABD’nin Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı olduğu için durdurmaya çalıştığı minibüsün şoförü, kaçarak bir dizi kaza yaptı ve ardından köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Bryan Gray’in kaçışını polis helikopteri görüntüledi.

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ABD'nin Florida eyaleti film gibi bir olaya sahne oldu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü, çalıntı araçla polisten kaçamaya başladı.

34 yaşındaki şüpheli Bryan Gray, köprünün üstünde aşırı süratten dolayı bir dizi kaza yaparak durabildi.

Köprünün üstünden atlayan ve yüzerek kaçamaya çalışan Gray, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

ABD’de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

O anları, polis helikopteri saniye saniye görüntüledi. Yetkililer, görüntüleri "Hapishaneye dalış" başlığıyla paylaştı.  

Bölge Şerifi Facebook'ta yaptığı açıklamada, 'Yüksek dalışı için altın madalya kazanmamış olsa da, Gray kendini sıcak suda buldu' dedi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise zanlının tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

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#ABD#Dünya#Polis

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