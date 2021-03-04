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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

ABD'de feci kaza! 44 vagon raydan çıktı

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ABD'de feci kaza! 44 vagon raydan çıktı

ABD'de korkutan bir tren kazası yaşandı. ABD’de bir yük trenine ait 44 vagon raydan çıktı. Kaza şans eseri can kaybı olmadan atlatılırken olay yerinden gelen fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yük treni raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun hasar gördüğü ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kalifornia eyaletindeki çölde yük treni raydan çıktı. Özel bir kargo şirketine ait olduğu ifade edilen yük treninin sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp kuma oturdu.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yük taşıyan trenin Ludlow kenti yakınlarında öğlen saatlerinde raylardan çıktığını belirtti. 

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun raydan çıkarak hasar gördüğü kaydedildi. 

Yetkililer aynı zamanda etanol alkol taşıyan bir vagondan ise sızıntı meydana geldiğini kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABDde feci kaza 44 vagon raydan çıktı

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