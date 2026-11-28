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ABD Federal Havacılık İdaresi (FDA), Dallas-Fort Worth uçuşu için hazırlanan American Airlines'a ait bir yolcu uçağının, aynı hava yolu şirketine ait Chicago uçuşu için pistte bulunan başka bir uçağın kanadına çarptığını açıkladı.

Uçakların güvenli bir şekilde tekrar terminale döndüğü olayda yaralanan olmazken, FAA konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Aynı havalimanında Ocak 2025'te bir yolcu uçağı ile orduya ait helikopterin havada çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirmişti.