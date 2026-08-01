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ABD'de F-35B hayalet savaş uçağı düştü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#F-35B#ABD Deniz Piyadeleri
ABDde F-35B hayalet savaş uçağı düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 01:01

ABD Deniz Piyadeleri 11. Hava Grubu'na bağlı F-35B Lightning II tipi savaş uçağı, California'nın San Diego kentindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde düştü. Olayda, uçağın tek personeli olan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu.

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ABD'nin California eyaletinde F-35B hayalet savaş uçağı, bir hava üssü yakınlarında düştü.

ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın eyaletin San Diego bölgesindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında düştüğü ifade edildi.

ABDde F-35B hayalet savaş uçağı düştü

Olay esnasında pilotun, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kurtulduğu ifade edilen açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri 11. Hava Grubu’na bağlı uçağın düşmesi "A sınıfı bir kaza" olarak nitelendirildi.

Yere çarptıktan sonra alev alan uçak için bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

ABDde F-35B hayalet savaş uçağı düştü

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F-35B, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.

"B" versiyonu, kısa kalkışlar için tasarlanmış, dikey iniş yapabilen bir motora sahip olmasıyla tanınıyor.

ABDde F-35B hayalet savaş uçağı düştü

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#ABD#F-35B#ABD Deniz Piyadeleri

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