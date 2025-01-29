ABD'de F-35 savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı

Haberin Devamı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait tek mürettebatlı bir F-35 savaş uçağı, Alaska eyaletindeki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde yapılan eğitim tatbikatı sırasında düştü.

Adeta uçurtma gibi yere çakılan uçağın pilotu, son anda paraşütünü açarak kurtulmayı başarırken pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görüldü.

354'üncü Avcı Kanadı Komutanı Albay Paul Townsend, düzenlediği basın toplantısında, pilotun bir “uçuş arızası” yaşadığını ancak uçaktan atlamayı başardığını söyledi.

Uçağın Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş aşamasında düştüğünü belirten Townsend, pilotun kazadan önce uçak içi acil durum uyarısı verdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ancak hastanede kontrol altında tutulduğunu aktardı.

Haberin Devamı

Townsend açıklamasında, ABD Hava Kuvvetleri'nin “bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini en aza indirmek umuduyla kapsamlı bir soruşturma” yürüteceklerinin altını çizdi.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, meydana gelen kaza sonrası üssün pistinde hasar oluştuğu ve uçağın kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nün, 2016 yılında 54 adet F-35 savaş uçağı kapasitesine sahip olabilecek şekilde 500 bin dolar harcanarak büyütüldüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DÜŞEN F-35'LER

Mayıs ayında Teksas eyaletinden Los Angeles yakınlarındaki Edwards Hava Kuvvetleri Üssüne gitmekte olan bir F-35 savaş uçağı, pilotun New Mexico'da yakıt ikmali için durmasının ardından düşmüştü.

Uçağın pilotunun, ciddi yaralanmalar ile hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Ekim ayında yürütülen bir ABD Deniz Kuvvetleri soruşturmasında bir F-35 pilotu, gerekmediği halde uçaktan paraşüt açarak fırlamakla suçlandı.

2023 yılında meydana gelen olayda savaş uçağının, Güney Carolina kırsalında düşmeden önce 11 dakika boyunca insansız uçtuğu açıklandı.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI

ABD merkezli Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 savaş uçağı, 5. nesil savaş uçağı olması dikkat çekiyor. Gökyüzünde hava üstünlüğü sağlamasıyla bilinen ABD üretimi uçak, keşif ve taarruz görevlerinde kullanılırken gelişmiş radar sistemleri ve teknolojisi ile ön plana çıkıyor.

Haberin Devamı

Tek seferde 12 saatten fazla uçabilme kabiliyetine sahip olan F-35'in, neredeyse dünyanın öbür ucuna tek bir görevde ulaşabildiği ifade ediliyor.

Radar sistemlerindeki görünürlüğü en az seviyede olan F-35, 3 farklı versiyonu ile NATO görevlerinde sıklıkla kullanılıyor.