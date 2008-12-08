ABD'de F-18 düştü

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Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki itfaiye yetkilisi Maurice Luque, kentin bir semtinde düşen uçağın en az bir evin yanmasına yol açtığını bildirirken, televizyonlar yanan bir ev ile iki aracın görüntülerini ekranlarına getirdi.

Federal Havacılık Bürosu sözcüsü Ian Gregor, Miramar Hava Üssüne inmeye hazırlanan uçağın, üsse 3 kilometre mesafede düştüğünü, pilotun uçaktan kendini fırlatmayı başardığını söyledi.

Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olduğunun sanılmadığını, belki uçakta ikinci pilotun olabileceğini kaydetti.

Bölge sakinlerinden Scott Patterson, iki büyük patlama gördüklerini, dumanlar yükseldiğini, ancak ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.

Sesten hızlı F-18'ler genellikle Amerikan Deniz ve Hava Kuvvetlerince kullanılıyor.Miramar üssü 1996 yılına kadar Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldıktan sonra Deniz Kuvvetlerine devredilmişti. 10 bin deniz piyadesine ev sahipliği yapan üsden "Top Gun" filminin çekimleri sırasında da faydalanılmıştı.