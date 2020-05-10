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Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

ABD’de evde teste onay

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ABD’de evde teste onay
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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde tükürük örneğiyle koronavirüs testi yapmaya imkân tanıyan testin kullanımına onay verdi.

Rutgers Üniversitesi’nin RUCDR Infinite Biyoloji laboratuvarı tarafından üretilen testlerin evde insanlar tarafından yapılmasının ardından laboratuvara gönderileceği belirtildi. Koronavirüs testleri şu ana kadar genellikle boğaz ve burundan alınan örneklerle yapılıyordu. FDA, nisan ayında söz konusu testin sadece acil durumlarda kullanılmasına izin vermişti. Söz konusu test, hastaneye gitmeye korkan ya da yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetine erişemeyen kişilerin de ‘sisteme dahil edilmesi’ anlamına geliyor. ABD’de onaylanan ilk tükürük tabanlı test olma özelliği taşıyan yeni uygulama sağlık çalışanlarının test sırasında enfekte olmasını engelleyecek.

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