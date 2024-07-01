ABD’de etkili olan Beryl Kasırgası için 4’üncü seviye kasırga alarmı verildi

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi açıklamasında "Beryl'in saatte maksimum 209 kilometre hızlı rüzgarla son derece tehlikeli bir kategori olan 4 . seviye kasırgaya dönüştüğünü tespit ettik. Windward Adaları'nda Pazartesi sabahı erken saatlerden itibaren tehlikeli rüzgarlar ve fırtına dalgası bekleniyor" denildi.

NHC dün yaptığı açıklamada, Beryl Kasırgası'nın Barbados’un 565 kilometre doğu-güneydoğusunda yer aldığı ve rüzgarın saatte 209 kilometre hıza sahip olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Beryl'in bugün Windward Adalarına ulaştığında son derece tehlikeli bir büyük kasırga olmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu çok tehlikeli bir durumdur ve bu bölgelerde yaşayanlar herhangi bir hazırlık veya tahliye emri için yerel hükümet ve acil durum yönetimi yetkililerini dinlemelidir” denildi. NHC, Beryl'in karaya vurduğunda şiddetli yağış ve fırtına sonucu su seviyesini normal seviyesinin 2.74 metre üzerine kadar çıkaracağını tahmin ettiklerini belirterek, “Beryl'in Windward Adaları'nın bazı bölümlerinden geçmesi durumunda, bugün sabah erken saatlerden itibaren St Vincent ve Grenadinler ile Grenada'da en yüksek çekirdek riskiyle birlikte, potansiyel olarak felakete yol açabilecek kasırga kuvvetinde rüzgarlar ve yaşamı tehdit eden fırtına dalgası beklenmektedir. Windward Adaları'nın büyük bölümü için Kasırga Uyarıları yürürlüktedir” ifadelerini kullandı.

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“BERYL KASIRGASININ ETKİSİ TÜM HAFTA SÜREBİLİR”

Açıklamada ayrıca, kasırganın Karayip Denizi boyunca ilerlediği ve tüm hafta boyunca etkisinin sürebileceği belirtildi. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, "Saint Vincent ve Grenadinler'deki herkesin bu konuyu çok ciddiye almasını istiyorum. Hepimiz en kötüsüne hazırlanmalıyız” dedi. Yerel yetkililer, vatandaşları elektrik kesintileri ve olası hasarlar konusunda uyardı. Grenada Valisi Cecile La Grenade ise ülkeyi etkisi altına alacak kasırga nedeniyle yarın sabaha kadar olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, hastaneler ve acil durum merkezleri dışında her yerin kapalı olacağı ifade edildi.