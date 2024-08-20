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ABD'de eski Kongre üyesinden dolandırıcılık itirafı

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#ABD#Santos#Kongre
ABDde eski Kongre üyesinden dolandırıcılık itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 10:43

ABD'de eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti.

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New York'ta görülen mahkemeden sonra gazetecilere açıklama yapan Santos, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım." dedi.

Santos, hakkındaki dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı davasında suçunu itiraf ederken "Bu sadece başkalarına yaptığım yanlış beyanların kabulü değil, daha da önemlisi, geçtiğimiz yıllar boyunca kendime söylediğim yalanların kabulüdür." diye konuştu.

Santos'un ceza duruşması Şubat 2025'te görülecek.

 

CUMHURİYETÇİ SANTOS, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

New York'tan, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

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Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık'ta, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.

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#ABD#Santos#Kongre

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