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ABD'de eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı

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#ABD#John F. Kennedy#Donald Trump
ABDde eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 05:07

ABD'de eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge açıklandı.

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Kennedy suikastıyla ilgili 1123 belge, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açıldı.

Yıllardır ABD kamuoyunda tartışılan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge açıklandı.

Daha önce suikasta ilişkin belgeleri inceleyen analistler, ABD medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şey ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, belgelerin açıklanacağını duyurmuş ve insanların bunu "on yıllardır beklediğini" ifade etmişti.

KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

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Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

 

 

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#ABD#John F. Kennedy#Donald Trump

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