ABD’de en zor hafta

Dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen ülke olan ABD’de kritik haftaya dün itibariyle girilirken, başta ülkede salgının merkez üssü New York eyaleti olmak üzere hemen hemen tüm eyaletlerde teyakkuz hali devam ediyor. Dün itibariyle ABD’de koronavirüs vaka sayısı 347.003’e ulaştı. Can kaybı ise 10 bini aşarak 10.335’e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada ülkenin önünde iki çok zor hafta olduğunu ve en az 100 bin Amerikalı’nın ölebileceğini ifade etmişti.

‘KONTROL ALTINDA DEĞİL’

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD vatandaşlarına bu zorlu haftaya hazırlanmaları çağrısında bulunulduğunu yazdı. Gazete, Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadale Görev Gücü’nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci’nin, “Salgının kontrol altına alındığını söylemeyeceğim. Kontrol altına almaya çalışıyoruz” sözlerine karşın Beyaz Saray’da önceki gün yapılan basın toplantısında Trump’ın, “Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık” dediğini aktardı.

Öte yandan Trump’ın olası tedavi yöntemlerine dair tutumu da tartışma yaratmaya devam ediyor. Trump’ın ağır hastalarda “hydroxychloroquine” adlı sıtma ilacının kullanılmasını ikinci kez önermesi soru işaretlerine neden oluyor. Bu ilacın COVID-19’a karşı etkinliği henüz onaylanmadığı gibi, bu konudaki verilerin güvenilirliği de tıp çevrelerinde sorgulanıyor. Ayrıca aritmi (kalp çarpıntısı) gibi yan etkileri bulunan söz konusu ilacın hastalara daha fazla zarar verebileceği endişesi söz konusu.

ÇOCUK VAKA YÜZDE 2’DEN AZ

Hastalıktan ABD’de en kötü New York etkilendi. Dün Vali Andrew Cuomo, kente korona dışındaki hastaların tedavisi için getirilen bin yataklı USNS Comfort gemisinin Covid-19 için kullanılmasını istedi. Bu açıklama üzerine ABD Donanması, kentin salgınla mücadelesine yardım etmek için çalıştıklarını, korona hastalarını kabul etmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Bu arada ABD’de 12 Şubat-2 Nisan tarihleri arasında 149.082 vaka üzerinde yapılan bir çalışma, 18 yaş altı hasta oranının yüzde 1.7’de kaldığını ortaya koydu. Ülkede 18-64 yaş arası hastaların yüzde 33’ü hastaneye kaldırılırken, bu oran 18 yaş altında yüzde 20 oldu.

‘PEARL HARBOR YA DA 11 EYLÜL ANIMIZ OLACAK’

ABD’nin bir numaralı kamu sağlığı yetkilisi Dr. Jerome M. Adams, bu haftanın birçok Amerikalı için en zor ve üzücü hafta olacağını söyledi. Adams, “Bu, bizim Pearl Harbor anımız ya da 11 Eylül anımız olacak, sadece bir yerle sınırlı kalmayacak. Ülkenin her tarafında yaşanacak” diye konuştu. ABD’nin Pasifik Okyanusu’ndaki Pearl Harbor Deniz Üssü’ne 7 Aralık 1941’de Japon savaş uçakları saldırarak, Amerikan savaş gemilerine ağır kayıp verdirmişti.





ABD’Lİ O KAPTANDA DA KORONAVİRÜS SAPTANDI

Koronavirüsten etkilenen mürettebatı için yardım isteyen ve bu talebin basına sızması üzerine görevden alınan Amerikan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier’in (50) testi pozitif çıktı. Crozier’in, perşembe günü gemiden ayrılmadan önce hastalık semptomları göstermeye başladığı belirtildi. 4.800 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide korona vaka sayısı en az 155. Pasifik’teki Guam adasında demirli gemideki personelin büyük kısmı tahliye edilmişti.