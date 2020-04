ABD’de durum vahim

Koronavirüs kaynaklı can kaybının 20 bin, vaka sayısının ise 500 bin eşiğinin üzerine çıktığı ABD’de, Başkan Donald Trump önceki gün Wyoming eyaletini de ulusal afet bölgesi ilan etti. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, böylece ülke tarihinde ilk kez 50 eyaletin tamamında aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğine dikkat çekti. Dün itibariyle ABD’de vaka sayısı 530 bin, can kaybı ise 20 bin 500’ü geçti. ABD’de salgının merkez üssü konumundaki New York eyaletinde vaka sayısı 180 bini aştı, can kaybı da 8 bin 600’ün üzerinde.

TRUMP’A AĞIR ELEŞTİRİ

Salgının başlangıç evresinde COVID-19’u gribe benzeterek küçümsediği gerekçesiyle tepki gösterilen Trump’a New York Times (NYT) gazetesi, ağır eleştiriler yöneltti. NYT’de yer alan “Gelmekte olan şeyi görebilirdi: Trump’ın virüs konusundaki başarısızlığının perde arkası” başlıklı makalede Başkan’ın potansiyel virüs pandemisi hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanlıca cevap veremediği öne sürüldü.

Bazıları halen hükümette aktif görevdeki bir düzine yetkiliyle yapılan mülakatlara ve ele geçirilen e-posta ile diğer belgelere dayandırılan makalede, “Ocak ayı boyunca Trump defalarca virüsün ciddiyetini hafife aldı. Hükümet içinde Beyaz Saray’daki danışmanlardan istihbarat birimlerindeki uzmanlara kadar geniş bir yelpazeden gelen uyarılara rağmen riskin derecesini kabullenmede yavaş davrandı ve bir an önce harekete geçmek yerine söylemleri kontrol etmeye, ekonomideki kazanımları korumaya ve üst düzey yetkililerden gelen uyarıları ortadan kaldırmaya odaklandı” denildi.





YETKİ KARMAŞASI

Bu arada salgından en çok etkilenen New York kentinin Belediye Başkanı Bill de Blasio, okulların bu dönem kapalı kalacağını belirterek, “Bu kolay değil ama doğru bir karar” dedi. Ancak New York Valisi Andrew Cuomo, Blasio’nun kentteki kamu okullarını kapalı tutma yetkisi olmadığını söyledi.





OBAMA UYARMIŞ

Trump eleştirilerin hedefi olurken, selefi eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2 Aralık 2014’te Maryland eyaletinde olası pandemiye karşı yaptığı uyarı sosyal medyada gündem oldu. Obama, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yaptığı ve Senato’dan Ebola virüsüne karşı fon istediklerini belirttiği konuşmasında şunları söylemişti: “Hem havadan bulaşabilen hem de ölümcül olan bir hastalıkla karşılaşabiliriz ve büyük ihtimalle karşılaşacağız. Bununla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için sadece burada, ülke içinde değil, küresel çapta bir altyapı oluşturmalıyız. H1N1’in daha ölümcül olmaması açısından şanslıydık. Ebola konusunda şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz çünkü Batı Afrika’da çok yıkıcı bir etkisi olduğu ortada ama Ebola hava yoluyla bulaşmıyor. Böylece, eğer İspanyol Gribi’ne benzer yeni bir tür virüs beş ya da 10 yıl sonra ortaya çıkarsa, yatırımı yapmış ve onu yakalamak açısından ilerlemiş olacağız. Bu, bizim açımızdan zekice bir yatırım olur.”





GÜLÜMSEYEN FOTOĞRAFLAR

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde üzerlerinde koruyucu kıyafetler olan bazı sağlık çalışanları, koronavirüse yakalanmış hastaları tedavi süreçlerinde rahatlatmak için göğüslerine gülümseyen fotoğraflarını iliştiriyor.