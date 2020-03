ABD’de durum ağırlaşıyor

ABD’de koronavirüsten vakalar, John Hopkins Üniversitesi’nin takip sistemine göre 100 bini geçerek, ülkeyi dünyada ilk sıraya çıkardı. Hastanelerde had safhada koruyucu ekipman, solunum cihazı ve makinesi sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Doktor ve hemşireler için yeterli koruyucu ekipman olmadığı, hayatları pahasına hastaları kurtarmaya çalıştıkları aktarılıyor. New York, New Orleans, Detroit ve diğer hastalığın yayıldığı bölgelerde ilaç, tıbbi malzeme ve eğitimli personel sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

17 DAKİKADA BİR ÖLÜM

New York eyaleti ABD’deki koronavirüs salgınında dün itibariyle 46 bin 262 vaka ile diğer eyaletlerin açık ara önünde. Eyalette ölenlerin sayısı ise 606. Bu eyaleti New York’un komşusu New Jersey eyaleti 8825 vaka ile izliyor. New York kentinde ise durum vahim olarak niteleniyor. Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre geçen perşembe ve cuma elde edilen istatistiklere göre her 17 dakikada bir hasta hayatını kaybetti. Adını vermeden Amerikan yayın kuruluşu CNN’e konuşan bir doktor da, “New York’ta bunları yaşıyor olmamız akıl almaz... Üçüncü dünya ülkesi senaryosu gibi” dedi. ABD’de vaka sayısı sadece cuma günü 18 bin civarında arttı.

100 BİN SOLUNUM CİHAZI

ABD, COVID-19’dan ölümlerde dün itibariyle 1704 can kaybı ile altıncı sırada yer aldı. Detroit kentinde Dr. Rob Davidson, “Michigan’daki Detroit kentinde yer alan hastanelerimizde solunum cihazı stoklarımızın sonuna geliyoruz. Ailelere yeterli ekipman olmadığı için sevdiklerini kurtaramayacaklarını söylemeye başlamak zorundayız” dedi.

ABD Başkanı Trump da, korona ile mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üreteceklerini ya da bunları edineceklerini bildirdi. Trump, “Bu, ABD’nin bir yıl içindeki solunum cihazı üretiminin 3 katı bir rakam olacak” değerlendirmesinde bulundu. New York Valisi ile yaşanan solunum cihazı krizine de değinen Trump, “New York’a binlerce solunum cihazı gönderdik. Ama New York bunların kendilerine ulaştığını bilmiyormuş” dedi.

UÇAK GEMİSİNE TECRİT

Öte yandan ABD ordusu da koronavirüs ile mücadelede daha fazla yer almaya başladı. ABD Donanması’nın hastane gemisi Mercy, hastalığın vurduğu Los Angeles’a ulaştı. Amerikan donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin de yarın New York Limanı’na varması bekleniyor. Bu arada Pasifik bölgesinde görevde bulunan ABD’nin “USS Theodore Roosevelt” uçak gemisinde koronavirüs vakalarının artması üzerine gemi, içinde görevli 5 bin askerle Guam Adası’nda karantinaya alındı. Geçen salı günü tespit edilen 3 vakadan sonra gemide COVID-19 testleri pozitif çıkan asker sayısı, iki günde 30’a yükselmişti.

Tıp öğrencilerine erken mezuniyet

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki 4 tıp fakültesi, salgınla mücadele etmek için öğrencilerini erken mezun etme kararı aldı. Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi Sekreteri Marylou Sudders’in yaptığı açıklamada, daha etkin mücadele için, “Tüm tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istiyoruz” çağrısına fakülte dekanlarının tümü olumlu yanıt verdi. Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts tıp fakülteleri Sudders’ın çağrısına destek verirken, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUSM) Dekanı Karen Antman mezuniyet töreninin 17 Nisan’a çekildiğini bildiren bir mektubu öğrencilerle paylaştı.