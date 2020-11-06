MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı
GeriDünya ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de doğum yapan hamile kadın oyunu hastaneden kullandı
Abone Olgoogle-news

ABD’deki kritik seçimden bir gün önce doğum yapan Megan Walker adlı seçmen, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastaneden oy kullandı.

ABD'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900’dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken,  Pennsylvania’nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı.

Seçimde oy kullanmak istediğini belirten Walker, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastanede oy kullandığı belirtildi. Walker, yaptığı açıklamada, "Seçim gününden hemen önce doğum yapmak tamamen beklenmedik bir şeydi. Bebeğimiz erken geldi. Seçim önemliydi. İmkan verildi, oyumu hastanede kullandım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle