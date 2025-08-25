ABD'de dikkat çeken milli muharip uçak KAAN analizi: 'Yetenekleri etkileyici... Türkiye beşinci nesil uçak üreten az sayıda ülkeden biri'

Haberin Devamı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın askeri kabiliyetleri, ABD'li National Interest'te geniş yer buldu. Dergi KAAN'ın, "Ankara'nın bugüne kadarki en iddialı havacılık ve uzay girişimi" olduğunu belirtti.

Türkiye, temmuz ayında Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Anlaşma, Türkiye'nin tarihine bir ilk olarak geçerken, Ankara'nın 5. nesil savaş uçağı ihraç eden ülkeler arasına girmesi dünya basınının projeye ilgisini artırdı.

ABD merkezli uluslararası ilişkiler dergisi National Interest, KAAN'ın teknik özelliklerini ve stratejik önemini konu alan analizinde, Türkiye'nin milli projesiyle 5. nesil savaş uçağı üretebilen az sayıda ülkeden biri haline geldiği vurgulandı.

Türkiye’nin KAAN programını, "ülkelerin bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik arayışı içinde olduğu bir dönemde" ortaya çıkan küresel eğilimin parçası" diye niteleyen National Interest, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’nın bugüne kadar başlattığı en iddialı havacılık ve uzay projesi olan KAAN, TF-X adıyla da biliniyor. Program, ABD’den tedarik edilen ve ömrünü dolduran General Dynamics F-16 Fighting Falcon filosunun yerini almak üzere başlatıldı. KAAN'ın hava üstünlüğü, derin taarruz ve ağ tabanlı savaş dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmesi bekleniyor."

"KAAN'IN YETENEKLERİ ETKİLEYİCİ"

KAAN'ın F-35 veya Su-57 ile karşılaştırılabilecek çift motorlu, gizli çok amaçlı bir savaş uçağı olduğunu kaydeden National Interest, "Kaan'ın yetenekleri etkileyici" yorumunu yaptı. Analizde, KAAN’ın 2023 yılında tanıtılan ilk prototipinin 2025’te test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği söylendi.

National Interest, program planlandığı gibi ilerlerse, uçağın 2030’ların başında tam operasyonel kabiliyet kazanması beklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uçağın hizmete girmesiyle Türkiye, ABD, Rusya ve Çin’in ardından beşinci nesil savaş uçağını envantere katan dördüncü ülke olacak. Bu durum, Ankara’nın savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi de ortaya koyacak."

'TÜRKİYE İÇİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETMEK NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?'

ABD'li dergiye göre, KAAN, yalnızca bir savaş uçağı projesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin jeopolitik tercihlerini yansıtan bir girişim olarak görülüyor. Analizde, "coğrafi konumu nedeniyle Avrupa ve Asya arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye'nin, hem ABD hem de Rusya ile karmaşık ilişkiler sürdürdüğünün altı çizildi.

National Interest, Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD’nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatarak, bu gelişmenin, Ankara’yı kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirmeye yönelttiğini kaydetti. Analizde programın, Türkiye’nin savunma alanında daha özerk hareket etmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

Analizde, KAAN'ın hizmete girmesiyle Türkiye’nin NATO'ya daha fazla askeri katkı sunabileceği bildirildi.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN'ın teknik özelliklerini inceleyen National Interest, uçağın çift motorlu, çok amaçlı ve düşük radar görünürlüğüne sahip bir savaş uçağı olarak tasarlandığına dikkat çekti. Analizde, uçağın gövdesinde trapez kanatlara, çeneli bir yapıya, eğimli kuyruk yüzgeçlerine ve dahili silah bölmesine sahip olduğu ifade edildi. ABD'li dergi, bu tasarım unsurlarının, radar kesit alanını düşürerek gizlilik özelliğini güçlendirdiğini belirtti.

Analizde, KAAN'ın kokpit bölümünde gelişmiş sensör paketleri, veri füzyonu, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ve elektronik harp sistemlerinin yer alacağı bilgisi paylaşıldı. National Interest, bu sistemlerin pilotun durumsal farkındalığını artırmasının öngörüldüğünü açıkladı.