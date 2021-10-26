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ABD'de dikkat çeken karar! Su aygırları insan kabul edildi

#Pablo Escobar#Su Aygırı#ABD
ABDde dikkat çeken karar Su aygırları insan kabul edildi

ABD'de bir mahkeme, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın su aygırlarını yasak haklara sahip tüzel kişiler olarak kabul etti.

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Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar 1980'lerde kişisel çiftliğine yasadışı yollarla 4 su aygırı ithal etti. 1993 yılında polis tarafından yakalanıp silahlı çatışmada öldükten sonra, su aygırları ortada kaldı.

KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE ÇOĞALDILAR

Bir süre boyunca mülkte kimsenin müdahalesi olmadan kalan hayvanlar sonraki yıllarda ülkenin ana su yollarından biri olan Magdalena Nehri'ne taşındılar ve bazı ekolojistlerin sürdürülemez olduğunu düşündükleri bir hızda çoğaldılar.Son sekiz yılda sayıları 35'ten 80'e çıktı.

"TEK ÇÖZÜM ÖLDÜRMEK"

Kolombiya hükümeti konuya dair ne yapacağını bilemez hala geldi. Ülkedeki bazı bilim insanları su aygırlarının bölgenin biyolojik çeşitliliği için bir tehdit oluşturduğöne sürerken bazıları ise hayvanların öldürülmesinin tek çözüm olduğunu iddia etti.

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SU AYGIRLARI YASAL OLARAK TÜZEL KİŞİLİK

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ABD merkezli Hayvan Yasal Savunma Fonu (ALDF), 100'e yakın hayvanı öldürem planları yapan Kolombiya hükümetine dava açtı.Dava devam ederken, bölgesel bir çevre kurumu hayvanlardan bazılarına doğum kontrol ilacı vermeye başladı. Ohio Güney Böleg Mahkemesi su aygırlarını tüzel kişi olarak tanındığını açıkladı.

ALDF hayvanlara kişilik statüsü vermek için uzun süredir devam eden çabaların ardından ABD mahkemesinin kararını heyecanla karşılarken. Kolombiya hükümetinin kararı tanıyıp tanımayacağı merak konusu oldu.

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