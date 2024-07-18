ABD'de deprem etkisi yaratan brifing: Gizli Servis Trump sahneye çıkmadan haberdarmış!

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Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.



Suikast girişimine ilişkin soruşturma devam ederken Wyoming’in Cumhuriyetçi Senatörü John Barrasso, FBI ve ABD Gizli Servisi’nin Senatörlere verdiği brifing sonrası Fox News’e açıklamalarda bulundu.



Barrasso, Crooks’un saldırıyı gerçekleştirmeden bir saatten fazla zaman öncesi güvenlik ekipleri tarafından “yanında sırt çantası ve telemetre taşıması” nedeniyle “şüpheli bir karakter olarak tanımlandığını” söyledi.

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“Yani ondan sonra o saat boyunca bireyi gözden kaçırmamanız gerektiğini düşünmelisiniz” diyen Barrasso, güvenlik personelinin bu tür şüpheli kişileri takip etmesi gerektiğini ancak böyle bir şeyin olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını belirtti.





Barrasso, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifasını isteyerek, "Amerikan halkının bu konuda kendini rahat hissetmemesi gerekiyor. Bu, Gizli Servis adına tam bir başarısızlıktır. En üst kademenin değiştirilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Aynı brifingi alan Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Gizli Servis ve FBI ile bir brifinge katıldım. Gizli Servis'in, Trump sahneye çıkmadan önce bir tehditten haberdar olduğunu öğrendiğimde dehşete düştüm." ifadelerine yer verdi.

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Blackburn da Gizli Servis Direktörü'ne istifa çağrısında bulunarak, “Direktör Cheatle'ın liderliğine güvenmiyorum ve görevinden ayrılmasının ulusumuzun çıkarına olacağına inanıyorum.” diye yazdı.



ABC News, suikast girişimini soruşturan kolluk kuvvetleri yetkililerine verilen brifingde sunulan zaman çizelgesini okurları ile paylaştı.

17:10 Saldırgan şüpheli kişi olarak tanımlandı

17:30 Saldırgan mesafe ölçerle görüldü

17:52 Saldırgan Gizli Servis tarafından çatıda görüldü

18:02 Trump sahneye çıktı

18:12 Saldırgan ateş açtı



Bu zaman çizelgesine göre, Trump saldırganın 'şüpheli' olarak tanımlanmasından yaklaşık 1 saat sonra, Gizli Servis'in adamı çatıda görmesinden de 20 dakika sonra vuruldu.



Kolluk kuvvetleri yetkililerine göre Crooks'un ilk atışını yapmasından öldürülmesine kadar geçen süre sadece 26 saniyeydi.



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Öte yandan suikast girişimindeki güvenlik zaaflarından kimin sorumlu olduğu konusunda federal ve yerel yetkililer arasında çıkan gerginlik giderek büyüyor.

Gizli Servis olay yerinin güvenliğinden yerel polisin sorumlu olduğunu iddia ediyor ancak Washington Post Gazetesine göre, yerel polis suikast girişiminden önce, Trump'ın Cumartesi günü hedef alındığı kilit binanın dışına devriye aracı konuşlandıracak kaynaklara sahip olmadığını Gizli Servis'e bildirdi.

BİDEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.Byaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.



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Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.

"DOKTORLAR SÖYLERSE ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Hastalığı nedeni ile programlarını iptal eden ABD başkanına 'çekil' baskıları da giderek artıyor. Biden ise artan baskıya rağmen adaylıktan çekilme planı olmadığını çeşitli şekillerde kamuoyuyla paylaşıyor.Son olarak BET kanalıyla olan röportajında Biden, "bu derece kutuplaşmış bir ülkede" görevini başkasına devredebileceğini düşünmediğini söyledi. Öte yandan Biden ilk kez, "doktorlarından birisi sağlık sorunu olduğunu söylerse" adaylıktan çekilebileceğini de dile getirdi.