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ABD'de Demokratlar 60 sandalyeyi tutturamadı

ABD'de Georgia eyaletindeki Senato seçimini Cumhuriyetçi Partili Saxby Chambliss'in kazanmasıyla, Demokrat Partililerin Amerikan Senatosunda 60 sandalyeyi elde tutma planı başarısızlığa uğradı.

ABD'de 4 Kasım tarihinde başkanlık seçiminin yanı sıra Amerikan Kongresi üyeleri de yenilenmişti. Demokrat Parti, 100 sandalyeli Senatonun 60'ını ele geçirerek sadece çoğunluğu değil, tam kontrolü ele geçirmek iddiasındaydı.

Georgia gibi oyların birbirine çok yakın olduğu Minnesota eyaletindeki durum ise halen açıklığa kavuşmadı. Minnesota'da oyların yeniden sayılması öngörülüyor.

Georgia eyaletinde ise seçimler, eyalet kanunlarına göre yenilendi. 4 Kasım seçiminde Georgia'dan senatörlük için yarışan 3 aday da yüzde elliyi tutturamayınca, en az oy alan aday elendi ve kalan 2 aday arasında seçim yeniden yapıldı.

Kazanan taraf, Cumhuriyetçi Partili Chambliss oldu. Chambliss, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı John McCain'in başkan yardımcısı olarak seçtiği Alaska Valisi Sarah Palin'i, son birkaç haftada kampanyasında aktif olarak kullanarak yeniden yapılan seçimde oyların yüzde 60'ını kendi lehine çevirdi ve kazanan taraf oldu.

Böylece Demokrat Partililer, Minnesota'da senato sandalyesini kazansalar bile 60 rakamına ulaşma şansını kaybetti. Senatoda 60 rakamına ulaşıldığı takdirde, “filibuster” denilen ve temelde, sürekli konuşarak Senatoda bir tasarıyı öldürmeyi amaçlayan taktiğin önüne geçilebilecekti. 60 rakamına ulaşan parti, kendi içinde uzlaşma sağladığı takdirde, istediği her kararı Kongreden rahatça geçirebiliyor.
Demokrat Partililer, 60 rakamına ulaşamasalar dahi, ABD kongresinin her iki kanadında da çoğunluğa sahip bulunuyorlar.
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