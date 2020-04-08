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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 18:50,Son Güncelleme:/

Sanders yarıştan çekildi! Trump'a tek rakip!

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Sanders yarıştan çekildi! Trump'a tek rakip!
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ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratlar'ın aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya aldığı bildirildi. Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibinin ön seçimleri önde götüren Demokrat aday Joe Biden'ın olması bekleniyor.

Bernie Sanders'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Sanders'ın bu sabah kampanya ekibiyle bir telekonferans görüşmesi yaptığı belirtildi.

Sanders'ın bu görüşmede, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyayı askıya almaya karar verdiğini açıkladığı aktarıldı.

Uzun süre Demokratlar'ın "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.

PARTİLER RESMİ ADAYLARINI AĞUSTOSTAKİ KONGRELERDE AÇIKLAYACAK

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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