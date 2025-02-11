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ABD'de deepseek kararı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#New York#Deepseek
ABDde deepseek kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:38

ABD'nin New York eyaletinde, Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in "güvenlik endişeleri" nedeniyle hükümete ait cihazlarda kullanımı yasaklandı. New York Valisi Kathy Hochul, karara ilişkin "Önceliğim kamu güvenliği" açıklaması yaptı.

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ABD'nin New York eyaletinde hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanılması yasaklandı.

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı yazılı açıklamada, eyalet hükümeti çalışanlarının, DeepSeek uygulamasını kamu kurumlarına ait cihazlar ve ağlara indirmesinin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, DeepSeek'in "kullanıcı verilerini depoladığı ve teknolojik sırları ele geçirebildiği" yönündeki endişelere dikkati çeken Hochul, "Önceliğim kamu güvenliği. New York sakinlerini hem yabancı hem de yerli tehditlerden korumak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen hafta da Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Josh Gottheimer ile Cumhuriyetçi Darin LaHood'un, DeepSeek'in ülke genelinde hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklanması için yasa tasarısı hazırladığı bildirilmişti.

 

DEEPSEEK

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Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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#ABD#New York#Deepseek

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