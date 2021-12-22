ABD’de Covid yardım fonu skandalı... Sahtekarlığın boyutları şoke etti!

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ABD Gizli Servisi, pandeminin başından beri salgının sebep olduğu ekonomik daralmaya karşı önlem olarak alınan refah ödemeleri sisteminden 100 milyar doların yasa dışı şekilde elde edildiğini açıkladı.

ABD hükümeti tarafından Maaş Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi programı gibi programlarda verilen 3,5 trilyon doların yaklaşık 100 milyar doları hileli bir şekilde alındığını, bu paranın ancak 2,3 milyar doları kadarına el konduğunu bildirdi. Gizli Servis, geri kalan paranın da peşinde olduklarını söyledi.

900’DEN FAZLA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çalınan fonlarla ilgili 900'den fazla aktif soruşturmanın açıldığını belirten Gizli Servis, salı günü Salgın Dolandırıcılığı Ulusal Kurtarma Koordinatörü olarak Özel Ajan Roy Dotson'u atadı. ABD hükümeti parayı kurtarmak için PayPal de dahil olmak üzere özel şirketlerle çalışıyor.

Dotson, CNBC'ye verdiği demeçte "insanların bu programları kişisel menfaatleri için istismar ettiğini düşünmenin utanç verici" olduğunu söyledi ve 29 yılı aşkındır yerine getirdiği görevinin son 20 yılını zorlu dolandırıcılık soruşturmalarına vermesine rağmen bu ölçekte bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadığını dile getirdi.

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Dotson kaybın büyüklüğünü “açılan kesenin büyük olmasına” ve programlara internet üzerinden kolayca ulaşılabilmesinin kötü aktörlerin sisteme kolayca erişebilmesini sağlamasına bağladı.

Bu kötü aktörler arasında organize suç gruplarının yanı sıra yardım programlarını kısa yoldan zengin olma yöntemi olarak gören kişiler olduğu iddia ediliyor.

Geçen hafta Teksaslı bir adam, 3,3 milyar dolarlık yardım ödemesini emlak, lüks araçlar ve özel jetler için kullanarak hükümeti dolandırdığı için tutuklandı.

Geçen ay başka bir Teksaslı adam da aldığı 1,6 milyon doların üzerindeki yardım ödemesini 14 bin dolarlık bir Rolex saat, bir Lamborghini araba içeren lüks bir yaşam sürmek için harcadığının tespit edilmesi üzerine dokuz yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.