ABD'de Covid-19'dan son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1086 artarak 196 bin 345'e yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 36 artışla 6 milyon 589 bin 20'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1086 artarak 196 bin 345'e çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenler 3 milyon 880 bini, yapılan test sayısı 89 milyon 990 bini geçti.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 587 bin 777 vakayla Hindistan, 4 milyon 239 bin 763 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 751 bin 747 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 681 bin 986 vakayla Teksas ve 654 bin 731 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 109 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.