MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de Covid-19 salgınından en çok etkilenen New York kendi karantinasını uygulayacak
GeriDünya ABD'de Covid-19 salgınından en çok etkilenen New York kendi karantinasını uygulayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

ABD'de Covid-19 salgınından en çok etkilenen New York kendi karantinasını uygulayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Covid-19 salgınından en çok etkilenen New York kendi karantinasını uygulayacak
Abone Olgoogle-news

ABD’de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut’ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

Üç eyalet valisi tarafından yapılan ortak açıklamada, virüsün hızlı artış gösterdiği eyaletlerden gelen kişilere iki hafta tecrit uygulanması şartı getirildiği duyuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, "Salgın hızını düşürmek için gerçekten çok çalıştık ve bunun tekrar yükselmesini istemiyoruz. Bu nedenle bugün ortak seyahat uyarısı getiriyoruz.” diye konuştu.

Cuomo, 14 günlük karantinanın enfeksiyon oranı son 7 günde 100 binde 10 olan veya nüfusunun yüzde 10’u pozitif çıkan eyaletlerden gelenlere uygulanacağını belirtti.

Buna göre, karantina kapsamına şu an vaka sayısında artış görülen Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Caroline, Washington, Utah ve Teksas eyaletlerinin girdiği kaydedildi.

ABD’de Covid-19 salgınının patlak verdiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarında New York ve New Jersey virüsten en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyordu.

O dönemde Donald Trump yönetiminden yetkililer, New York’a giriş ve çıkışlarda sınırlama getirilmesi fikrini ortaya atarken, Rhode Island gibi bazı eyaletler New York’tan gelenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulaması başlattığı haberlere yansımıştı.

Günlük Covid-19 verilerinin toplandığı ‘Worldometer’ sitesine göre, New York hala 412 binden fazla vaka ve 31 binden fazla can kaybı ile salgından hala en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle