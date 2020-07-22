ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 145 bine dayandı

ABD'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 1092 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 807 artışla 4 milyon 30 bin 302'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 166 bin 532 ile Brezilya, 1 milyon 201 bin 727 ile Hindistan ve 789 bin 190 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 435 bin 753 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 602'si hayatını kaybetti.

New York'u 410 binden fazla vakayla California ve 370 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 49 milyon 932 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 887 bini geçti.