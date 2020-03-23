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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

ABD’de Corona Virüsten ölenlerin sayısı 470’e yükseldi

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ABD’de Corona Virüsten ölenlerin sayısı 470’e yükseldi
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ABD genelinde Corona Virüs (Covid-19) sebebiyle 470 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 35 bin 224 kişiye ulaştı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp küreselde yayılmaya devam eden Covid-19’a bağlı olarak son 24 saat içerisinde 130 kişi hayatını kaybederken enfekte kişi sayısı 35 bin 224’e çıktı.

Cuomo: Federal hükümet tıbbi malzeme üretimini ve dağıtımını ele alsın

New York Valisi Andrew Cuomo, “Federal hükümeti tıbbi malzeme üreten bütün özel şirketleri kamulaştırmaya çağırıyorum. Maske için 85 cent ödüyordum, şimdi aynı maske için 7 dolar ödüyoruz. Böyle devam edemez. Bırakın federal hükümet tıbbi malzeme üretimini ve dağıtımını ele alsın” açıklamasını yaptı.

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