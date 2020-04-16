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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

ABD’de Corona Virüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

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ABD’de Corona Virüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı
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ABD’de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.  Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" Corona Virüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları Corona Virüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

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