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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

ABD’de Corona Virüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 54 bini geçti

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ABD’de Corona Virüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 54 bini geçti
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Küresel tehdit olmayı sürdüren Corona Virüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265 kişi oldu.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’a yükselirken Corona Virüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu. Corona Virüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.

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