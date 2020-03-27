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Dünya
ABD, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

ABD'de corona virüs alarmı! Dünyaya böyle duyurdular

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ABD'de corona virüs alarmı! Dünyaya böyle duyurdular
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ABD’de koronavirüsten (Covid-19) etkilenenlerin sayısı 85 bin 996 kişi ile Çin’i geçerek ilk sıraya yerleşti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "COVID-19'un etkilerini tedavi etmek ve hafifletmek için çalışmak isteyen sağlık çalışanlarının, vize randevusu almak için en yakın elçiliğe veya konsolosluğa ulaşmalarını teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de 1300 kişi hayatını kaybederken; virüs taşıdığı tespit edilen 85 bin 996 kişi ile dünyada en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, sağlık çalışanlarının ABD’de hizmet vermek amacıyla vize almak için en yakın elçiliklere başvurabilecekleri ifade edildi.

Duyuruda, "ABD’de COVID-19'un etkilerini tedavi etmek ve hafifletmek için çalışmak isteyen sağlık çalışanlarının, vize randevusu almak için en yakın elçiliğe veya konsolosluğa ulaşmalarını teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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