ABD'de Corona Virüs 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla ayırdı

Küresel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan Corona Virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor. Salgının merkez üssü haline geldiği ABD’de yaşayan ve 73 yıldır evli olan Mary Kepler (92), Wilford Kepler (94) çiftinde Corona Virüs tespit edilmesinin ardından tedavi gördükleri Wisconsin Hastanesi’nde geçtiğimiz gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

SON SÖZLERİ "SENİ SEVİYORUM" OLDU

Tedavi süresince aynı odada kalan Kepler çiftinin torunu Natalie Lameka, hasta çiftin el ele tutuştuğunu ve ölmeden önce son kez birbirlerine “seni seviyorum” dediklerini belirtti. Yaşlı çiftin torunu Lameka “Tedavi süresince birlikte oldukları için minnettardık. Onlar birlikte olduklarının farkındaydılar" dedi. Aile yakınları ise çiftin nasıl enfekte olduğunu bilmediklerini söyledi.