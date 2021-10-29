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ABD'de Çin paniği! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...

#ABD#Çin#Rusya
ABDde Çin paniği Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...

Çin'in hipersonik füze testi sonrası, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in ardından ABD'nin en kıdemli ikinci generali John Hyten da uyarıda bulundu ve "Acilen bir şey yapmazsak Rusya ve ABD'yi geçecekler' dedi.

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Çin'in hipersonik füze testi, ABD hipersonik testinin başarısız olması ve ABD ile Çin arasındaki Tayvan geriliminin zirveye taşınması ile son günlerde tüm gözler iki süper güç olan ABD ve Çin'in üzerinde...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in ardından ABD'nin en kıdemli ikinci generali de yaptığı açıklamada, Çin ordusunun yetenek geliştirme hızının "şaşırtıcı" olduğunu ve ABD'nin acımasız bürokrasiye takıldığına dikkat çekerek ABD'nin Çin'den duyduğu endişeyi yineledi.

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ÇİN EN HIZLI, RUSYA EN YAKIN TEHDİT

Önümüzdeki ay emekli olmaya hazırlan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çin'i "hızlı bir tehdit" olarak değerlendirmesine katıldığını belirtirken Rusya'yı da en yakın tehdit olarak nitelendirdi.

General Hyten, Çin'in yaz boyunca gerçekleştirdiği hipersonik füze testi hakkında bilinenleri detaylandırmayı reddederken sadece bir testin gerçekleştiğini ve "çok endişe verici" olduğunu doğruladı.

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BİR ŞEYLER YAPMAMIZ GEREK, BİZİ GEÇECEKLER

ABD'li komutan, Defence Writers Group yuvarlak masasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Çin'in ilerleme hızı baş döndürücü. Hareket ettikleri hız ve izledikleri yörüngeyi değiştirmek için bir şey yapmazsak Rusya ve ABD'yi geçecek. Bu yüzden acilen bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Hyten sözlerine şöyle devam etti;

"Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, müttefiklerimiz de dikkatli olmalı. Son dönemde marjinal ilerleme kaydetmemize rağmen, Savunma Bakanlığı hala inanılmaz derecede yavaş. İstersek hızlı gidebiliriz ama yerleştirdiğimiz bürokrasi acımasız."

PLAN YAPMAMIZ GEREKİYOR

1500'den fazla konuşlandırılmış nükleer silahları nedeniyle Rusya'nın ABD için en yakın tehdit olduğuna dikkat çeken Hyten,  Çin'in bunun kabaca yüzde 20'sine sahip olduğunu söyledi. Hyten ayrıca, Çin'in inşa ettiği hipersonik ve nükleer silahların sadece Tayvan ile ilgili olmadığını iddia ederek "Tam aksine onlar Amerika Birleşik Devletleri için. Bu tehdide karşı bir plan yapmalıyız ve buna hazır olmalıyız ve inşa ettikleri silahlarla bizi bu pozisyona onlar sokuyor." dedi

ABD'NİN BAŞARISIZLIĞININ SEBEBİ NE?

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ABD hipersonik testinin başarısız olması ile ilgili de konuşan Hyten, ABD ve Çin'in yaklaşımlarındaki keskin farkı vurgulamak için hipersonik silahların geliştirilmesine işaret etti. ABD'nin son beş yılda yaklaşık dokuz hipersonik test gerçekleştirdiğini belirten komutan "Buna karşılık Çinliler yüzlerce yaptı" dedi.

Hyten emekli olduktan sonra yerine geçecek, henüz ismi açıklanmayan halefine de tavsiyede bulunarak görevinde hıza odaklanması gerektiğini söyledi.

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Hyten daha önce ABD Stratejik Komutanlığı komutanı olarak görev yaptı ve burada ülkenin nükleer stoğundan sorumluydu ve ABD'ye yönelik stratejik tehditleri izliyordu.

 

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