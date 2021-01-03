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Hürriyet
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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 03.01.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

ABD'de cenaze paniği: Yer kalmadı…

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ABD'de cenaze paniği: Yer kalmadı…
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ABD'de en fazla koronavirüs vakasına ev sahipliği yapan Kaliforniya eyaletinde cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere bugüne kadar 2 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edilen Kaliforniya eyaletinde, cenazelerin defnedilmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Son haftalarda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının giderek artması üzerine cenazelerin defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.

Eyalet yetkilileri cenazelerin uygun şekilde defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını açıklasa da birçok cenaze evi, yakınlarını kaybeden aileleri geri çeviriyor.

Los Angeles'taki en büyük cenaze evlerinden birinin sahibi olan Magda Maldonado, yaptığı açıklamada, son günlerde yeni cenaze sahiplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.

 

ABDde cenaze paniği: Yer kalmadı…

ABDde cenaze paniği: Yer kalmadı…

ABDde cenaze paniği: Yer kalmadı…


 

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