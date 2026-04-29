×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de çarpıcı dış politika anketi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 01:29

ABD'de yapılan ankette, "ABD dış politikasının diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiğini" bildirenlerin sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı gözlemlendi.

Haberin Devamı

 

Merkezi ABD'de bulunan Pew Research şirketi, 23-29 Mart tarihlerinde 3 bin 500'den fazla katılımcıyla anket düzenledi.

Katılımcılara ankette "ABD'nin dış politika kararları alırken diğer ülkelerin çıkarlarını ne ölçüde dikkate aldığı" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, "ABD dış politikasının diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiğini" bildirenlerin oranı ilk kez yüzde 53'e ulaştı.

Bu oran, 2021-2025 yıllarında görevde bulunan Joe Biden'ın yönetimi dönemine denk gelen 2023'te yüzde 27 olarak kayda geçmişti.

 

BAKMADAN GEÇME!