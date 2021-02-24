ABD'de can kaybı yarım milyonu aştı

Dünyada en fazla koronavirüs vakası ve can kaybı yaşanan ülke olan ABD’de psikolojik bir eşik daha aşıldı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede COVID-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 513 bin 985 oldu. Bu sayı, İkinci Dünya (405 bin), Kore (36 bin) ve Vietnam (58 bin) savaşlarında ölen Amerikalıların toplamına neredeyse eşit.

‘BUNU KABULLENEMEYİZ’

Washington’daki Ulusal Katedral’in çanı 500 bin can kaybını temsilen 500 kez çalındı. İşlem yarım saatten uzun sürdü. ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff ile birlikte Beyaz Saray’ın salgında hayatını kaybedenleri anmak için mumların yerleştirildiği merdivenlerinin önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve Amerikan halkını da bir dakika sessizliğe davet etti.

Başkan Biden, savaşlardan daha fazla can kaybı verdiklerini belirterek bunu “büyük üzüntü verici” olarak niteledi. Joe Biden şunları söyledi: “Ülke olarak böylesine zalim bir kaderi kabullenemeyiz. Salgınla uzun süre savaşırken acıya karşı duyarsız hale gelmemeliyiz. Dezenformasyon politikasını, aileleri, toplulukları ve ülkeyi bölmeyi bir kenara bırakmalıyız. Bununla tek bir halk olarak, Amerika olarak birlikte savaşmalıyız.” Başkan Biden ayrıca federal binalardaki ve askeri tesislerdeki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Öte yandan, 8 Ocak’ta 308 bin 13 olarak kaydedilen ABD’de günlük koronavirüs vaka sayısı o tarihten bu yana düzenli olarak düşüyor. Günlük vaka sayısı son iki gündür 50 binler civarında seyrediyor. Ülkede ayrıca, şu ana kadar 64 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı.