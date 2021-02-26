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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

ABD'de büyük yangın! Onlarca otobüs kül oldu

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ABD'de büyük yangın! Onlarca otobüs kül oldu
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ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklanırken; onlarca otobüs kullanılmaz hale geldi.

Los Angeles'da Compton bölgesinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı. ABD medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, yangının garajın hemen yanındaki bir palet fabrikasında başladığı, kısa süre içerisinde otobüs garajına yayıldığı tespit edildi. Yangında onlarca otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı. 

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