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ABD'de büyük skandal! Koronavirüs tedavisinde mahkumları kobay gibi kullanmışlar...

#ABD#Koronavirüs#Kovid 19
ABDde büyük skandal Koronavirüs tedavisinde mahkumları kobay gibi kullanmışlar...

ABD'nin Arkansas eyaletindeki hapishanedeki bir grup mahkum, Kovid-19'u tedavi etmek için kendilerine parazit ilacı olan Ivermectin verildiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

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Özellikle aşı karşıtları ve komplo teoricilerinin önerdiği Ivermectin isimli bir ilaç aslında veterinerler tarafından parazit tedavisinde kullanılıyor. Veterinerlerin atlarda kurtçuk tedavisi için kullandığı Ivermektin, insanlarda da belli parazitler ve bitler için  düşük dozlarda kullanılabiliyor ancak sağlık yetkilileri bunun Kovid için kullanımının uygun olmadığını defalarca kez belirtti.

MAHKUMLAR KOBAY GİBİ KULLANILMIŞ

Arkansas hapishanesindeki dört mahkûm, ABD'li sağlık yetkililerinin kendilerini 'tıbbi deney' malzemesi yaparak söz konusu ilacı reçete ettiklerini iddia etti ve tesise dava açtı.

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GÖRME SORUNLAR, İSHAL VE MİDE KRAMPLARI YAŞADILAR

Söz konusu mahkumlar, Edrick Floreal-Wooten, Jeremiah Little, Julio Gonzales ve Dayman Blackburn koronavirüs tedavisi için Ivermectin ilacını aldıktan sonra görme sorunları, ishal ve mide krampları yaşadıklarını söylediler.

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İlacı veren doktor Dr Karas hiçbir mahkûmun onu almaya zorlanmadığını belirterek, 254 mahkumun Kasım 2020'den bu yana ilaçla tedavi edildiğini söyledi.

ABDde büyük skandal Koronavirüs tedavisinde mahkumları kobay gibi kullanmışlar...

ABD ve Avrupa'daki sağlık yetkilileri, Kovid-19'u tedavi etmek için Ivermectin'in kullanılmaması gerektiğini söylüyor.

İNSANLAR İÇİN İNANILMAZ YÜKSEK DOZDA VERİLDİ

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü Gary Sullivan yaptığı açıklamada , "Hapsedilen kişiler de dahil hiç kimse aldatılmamalı ve tıbbi deneylere tabi tutulmamalıdır. Davacılar, güvenilir tıp uzmanlarının Kovid-19'a karşı etkili bir tedavi olmadığını söylediği ilaçlardan insanlar için inanılmaz yüksek dozlarda aldılar." dedi.

ABDde büyük skandal Koronavirüs tedavisinde mahkumları kobay gibi kullanmışlar...


FDA UYARMIŞTI: SİZ AT YA DA İNEK DEĞİLSİNİZ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi(FDA) ve Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ilacın tehlikeli olabileceği konusunda defalarca kez uyarıda bulunmuş ,bu ilacın yüksek dozlarda alınmasının tehlikeli olduğunu ve ciddi zararlara neden olabileceğini belirtmişti. İlacın yan etkileri arasında, kusma, ishal, ağır nöbetler yer alırken, doz aşımının insanların ölümüne neden olabileceği belirtiliyor.

FDA konuyla ilgili: "Sen bir at değilsin. Sen bir inek değilsin. Yapma." şeklinde bir tweet bile atmıştı.

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