ABD'de büyük öfke: 'Savurgan ünlüler yangın musluklarını kuruttu, parası olan özel itfaiyeci tuttu'

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2025 yılı Amerika Birleşik Devletleri için felaketlerle başladı. New Orleans'da düzenlenen araçlı saldırı, Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla aracının patlatılması ve New York'taki bir gece kulübüne düzenlenen saldırı peş peşe şok dalgaları yaratırken ülke şimdi de tarihindeki en korkunç yangınlardan biri ile mücadele ediyor.



Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu'ndan yapılan son açıklamada Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi, toplam can kaybı 16'ya yükseldi. 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

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Yangın faciası sonrası ABD'de gözle görülür bir öfke hakim. Felaketin bu kadar büyümesinde sorumluluk kime ait bilinmiyor ancak birkaç iddia ülke gündemine oturmuş durumda.

ABD medyasındaki haberlerden bazılarında itfaiye araçlarının zenginlerin lüks konutlarının bulunduğu bölgelere yönlendirildiği diğer bölgelerin kurtarma çalışmalarından mahrum kaldığı iddia edilirken yangın musluklarında su bulunmaması da tartışma konusu oldu.

Aralarında Kim Kardashian'ın bulunduğu bazı ünlüler evleri kurtarmak için kullanılabilecek hayati su kaynaklarını israf etmekle suçlanıyor. Bölge sakinleri sosyal medya hesaplarından 'savurgan ünlülere' ateş püskürdü.



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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, lüks malikanelerin yer aldığı bölgede 2022'den bu yana sıkı su tasarrufu önlemleri uygulanıyor. Bölgede oturan sıradan sakinler bahçelerini haftada iki kez ve sadece sekiz dakika sulayabiliyor.

Ancak görünen o ki bu sınırlama ünlülerin devasa bahçeleri için geçerli değil... Örneğin The Oaks'ta 60 milyon dolarlık bir evde yaşayan Kim Kardashian, kendisine tahsis edilenden 232.000 galon daha fazla su kullandığı için şehir yetkilileri tarafından para cezasına çarptırılmış. Sylvester Stallone ve komedyen Kevin Hart gibi diğer ünlüler de su israfı nedeni ile ceza alan ünlüler arasında yer alıyor.

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Kim Kardashian'ın komşularından biri gazeteye yaptığı açıklamada, "Bölgedeki herkese su tasarrufu yapmaları söylendi ancak onlar sulamaya devam ettiler çünkü cezaları karşılayabiliyorlardı." dedi.



Milyarderlerin mülklerini korumak için saati 2.000 dolara özel itfaiyeci tutması da bölge sakinlerinin öfkesini alevlendirdi.

Hollywood seçkinlerine güvenlik ve ilk müdahale hizmeti veren 'Covered 6' şirketinin sahibi Chris Dunn, Mail on Sunday'e yaptığı açıklamada "Telefonlarım susmak bilmiyor. Talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı." derken ismi açıklanmayan bir mülk sahibi ise uygulamayı savunarak "Bu hafta yaşananlar, mülkünüzü koruma konusunda şehre güvenemeyeceğinizi gösterdi. Param var, neden olmasın?" dedi.

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Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, ise departmanın 2010 yılından bu yana aldığı çağrı sayısında yüzde 55’lik bir artış olduğunu ancak buna rağmen itfaiyeci sayısının azaldığını söyleyerek olayın başka bir yönüne dikkat çekti.







Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor.



Los Angeles’ı saran yangınlarda Anthony Hopkins, Billy Crystal, John Goodman, Adam Brody ve Paris Hilton gibi pek çok yıldızın evinin kül oldu. Mel Gibson da Joe Rogan’la podcast kaydı için Austin’e gittiğinde Malibu’daki evini yitirdiğini duyurdu.Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor.

YAĞMA UYARISI

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ABD'nin Los Angeles şehrinde başlayan yangınlar etkisini sürdürürken yağma suçundaki artış nedeniyle polis uyarıda bulundu. Bölgede yağma olaylarına karşı düzenlenen operasyonlarda son iki günde 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı’ndan (LAPD) Mike Lorenz, operasyonların ardından açıklama yaptı. Lorenz yağma suçundaki artışın altını çizerek, ‘itfaiyeci kılığında evlere girip çıkan iki kişinin’ yakalandığını duyurdu.

Lorenz ayrıca tahliye edilen bölgelerdeki bazı ev sahiplerinin, çoğu yanmış olsa da evlerini korumak için özel güvenlik tuttuklarını kaydetti.

